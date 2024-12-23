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Параскева Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Параскева Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
150-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
08.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 355об-356
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 жен
Урожд. - Параскева Петрова
Отец - Стрельников Петр Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Ефимия Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Зиброва Агафья Петрова, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - псаломщик Ермолаев Павел Иванов (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано ?? 154663 03.02.1966г
Примечание / Дополнительно
выдано ?? 154663 03.02.1966г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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