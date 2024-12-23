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Трубачева Елена Ануфриева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Трубачева Елена Ануфриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
149-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
07.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 355об-356
Полная запись МК
Счёт родившихся: 74 жен
Урожд. - Пелагея Афанасиева
Отец - Лукьянов Афанасий Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Лукьянова Анастасия Алексеева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Лукьянов Афанасий Казьмин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Трубачева Елена Ануфриева, крестьянка (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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