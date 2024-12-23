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Стрельникова Наталья Федорова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Стрельникова Наталья Федорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
148-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 354об-355
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 муж
Урожд. - Стрельников Филипп Петров
Отец - Стрельников Петр Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Стрельникова Наталья Федорова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паршинцев Василий Андреев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Шишиморова Александра Фёдорова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 28.09.1939г
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 28.09.1939г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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