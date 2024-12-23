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Яблонская Пелагея Михайлова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Яблонская Пелагея Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
146-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 354об-355
Полная запись МК
Счёт родившихся: 72 жен
Урожд. - Пелагея Николаева
Отец - Яблонский Николай Михайлов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Яблонская Пелагея Михайлова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Басова Фекла Иванова, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Соболев Николай Андреев, государственный крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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