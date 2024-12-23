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Любимова Даяна? Фёдорова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Любимова Даяна? Фёдорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
145-р
Роль персоны
Мать
Дата события
30.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
30.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 354об-355
Полная запись МК
Счёт родившихся: 74 муж
Урожд. - Любимов Роман Симеонов
Отец - Любимов Симеон Косьмин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Любимова Даяна? Фёдорова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Любимова Дарья Косьмина, крестьянская девица (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ро??? Яков Федоров, государственный крестьянин (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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