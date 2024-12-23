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Паршинцева Мария Филиппова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцева Мария Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
143-р
Роль персоны
Мать
Дата события
28.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
29.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 жен
Урожд. - Ефимия Васильева
Отец - Паршинцев Василий Ильин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Мария Филиппова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ольга Филиппова Какоткина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Токарёв Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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