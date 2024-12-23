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Эвтюхова? Евдокия Тимофеева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Эвтюхова? Евдокия Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
142-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.
Дата крещения
27.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Вера Григорьева
Отец - Эвтюхов? Григорий Филиппов, крестьянин (д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Мать - Эвтюхова? Евдокия Тимофеева (д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Макашов Яков Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельникова Дарья Андреева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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