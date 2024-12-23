Эвтюхов? Григорий Филиппов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Эвтюхов? Григорий Филиппов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 142-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 26.09.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 27.09.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 70 жен
Урожд. - Вера Григорьева
Отец - Эвтюхов? Григорий Филиппов, крестьянин (д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Мать - Эвтюхова? Евдокия Тимофеева (д. Алабино, Архангельской вол., Пронский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Макашов Яков Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Стрельникова Дарья Андреева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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