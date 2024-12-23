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Болдина Анна Семёнова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Болдина Анна Семёнова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
141-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
21.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 жен
Урожд. - Фёкла Ефимова
Отец - Строганов Ефим Семёнов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Строганова Мария Иванова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Болдина Анна Семёнова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - д.Емельяновки . Аристов Евдоким Иванов, крестьянин собственник
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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