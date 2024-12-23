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Жигулина Матрена Леонова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Жигулина Матрена Леонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
140-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Лебедянка , Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.
Дата крещения
20.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Софья Андрианова
Отец - Годовиков Андриан Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Годовикова Анна Антонова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Жигулина Матрена Леонова, крестьянка (с. Лебедянка , Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Самохин Николай Николаев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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