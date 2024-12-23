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Годовиков Андриан Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Годовиков Андриан Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
140-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 353об-354
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Софья Андрианова
Отец - Годовиков Андриан Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Годовикова Анна Антонова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Жигулина Матрена Леонова, крестьянка (с. Лебедянка , Брезнеговатская вол., Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Самохин Николай Николаев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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