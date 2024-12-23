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Вера Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Вера Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
139-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.09.1907
Священнослужители
священник
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 352об-353
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Вера Петрова
Отец - Ширяев Петр Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Наталья Елизарова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анисимов Александр Елизаров, государственный крестьянин (с. Ровенка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Шеховцова Агафья Тимофеева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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