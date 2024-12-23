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Ширяева Александра Федорова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяева Александра Федорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
136-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 352об-353
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Марфа Алексеева
Отец - Макашов? Алексей Семёнов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Макашова Наталия Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Павлов ?, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ширяева Александра Федорова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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