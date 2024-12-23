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Легостаева Варвара Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Легостаева Варвара Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
135-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.09.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 352об-353
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 муж
Урожд. - Филатов Александр Николаев
Отец - Филатов Николай Ефимов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Филатова Евдокия Петрова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Легостаева Варвара Петрова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Халяев Аким Павлов, крестьянин (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: выдано 016300 13.01.1950г
Примечание / Дополнительно
выдано 016300 13.01.1950г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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