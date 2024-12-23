Макашов Тимофей Петров
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Макашов Тимофей Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 134-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.09.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 01.09.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 351об-352
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Марфа Васильева
Отец - Соболев Василий Федотов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Александра Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Макашов Тимофей Петров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Макашова Мария Кирилова, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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