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Конопкина Ульяния Михайлова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Конопкина Ульяния Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
132-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
30.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 351об-352
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Наталья Иванова
Отец - Канопкин Иван Спиридонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Конопкина Ульяния Михайлова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдоким Устинов Бунин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Никанорова Носырева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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