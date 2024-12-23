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Евдакия Стефанова Полякова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Евдакия Стефанова Полякова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
131-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
26.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 350об-351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Захаров Андрей Митрофанов
Отец - Захаров Митрофан Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова София Стефанова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - д.Емельянова Поляков Иван Семенов, крестьянин собственник
Воспр. - Евдакия Стефанова Полякова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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