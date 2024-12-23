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Захарова София Стефанова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Захарова София Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
131-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
26.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 350об-351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Захаров Андрей Митрофанов
Отец - Захаров Митрофан Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова София Стефанова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - д.Емельянова Поляков Иван Семенов, крестьянин собственник
Воспр. - Евдакия Стефанова Полякова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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