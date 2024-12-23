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Петр Филипов Данилов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Петр Филипов Данилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
128-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
19.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 350об-351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Силютин Андрей Федоров
Отец - Силютин Фёдор Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Силютина Елена Савостьянова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Иванова Токарева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Филипов Данилов, крестьянин собственник (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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