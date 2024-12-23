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Матрена Павлова Макашова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Матрена Павлова Макашова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
127-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
16.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 350об-351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Наталья Алексеева
Отец - Лукьянов Алексей Гаврилов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Лукьянова Мария Павлова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Павлова Макашова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Николай Ермолаев Шишиморов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: свидетельство выдано 05.03.1941г; выдано о 42877 15.02.19670
Примечание / Дополнительно
свидетельство выдано 05.03.1941г; выдано о 42877 15.02.19670
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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