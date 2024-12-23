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Паршинцева Мария Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцева Мария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
126-р
Роль персоны
Мать
Дата события
14.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 349об-350
Полная запись МК
Счёт родившихся: 66 муж
Урожд. - Паршинцев Фрол Акимов
Отец - Паршинцев Аким Михайлов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Паршинцева Мария Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Иванова Токарева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Василий Ильин Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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