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Филипп Владимиров Киньшин

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Филипп Владимиров Киньшин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
125-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 349об-350
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Наталья Михайлова
Отец - Гнездилов Михаил Трофимов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Марфа Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Екатерина Алексеева Паршинцева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Филипп Владимиров Киньшин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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