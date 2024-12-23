Вера Стефанова Кочергина
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Вера Стефанова Кочергина
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 124-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 11.08.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянка
- Дата крещения
- 12.08.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 349об-350
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Кочергин Тихон Тимофеев
Отец - Кочергин Тимофей Стефанов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кочергина Мария Нефодиева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Стефанова Кочергина, крестьянка
Воспр. - д.Кужное Черничное? Тамбов.губ. Усман уез. Евдоким Иванов Пугачев, крестьянин собственник
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.