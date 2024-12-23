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Кочергин Тихон Тимофеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Кочергин Тихон Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
124-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
12.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 349об-350
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 муж
Урожд. - Кочергин Тихон Тимофеев
Отец - Кочергин Тимофей Стефанов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кочергина Мария Нефодиева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Стефанова Кочергина, крестьянка
Воспр. - д.Кужное Черничное? Тамбов.губ. Усман уез. Евдоким Иванов Пугачев, крестьянин собственник
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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