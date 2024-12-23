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Суханов Стефан Арсениев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Суханов Стефан Арсениев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
01.08.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 348об-349
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 муж
Урожд. - Суханов Стефан Арсениев
Отец - Суханов Арсений Антонов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Суханова Наталья Семёнова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Афеноген Калинечева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Михаил Павлов Самохин, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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