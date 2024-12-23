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Ширяев Симеон Анжоков

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяев Симеон Анжоков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
120-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
25.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 348об-349
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Параскева Симеонова
Отец - Ширяев Симеон Анжоков, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Мария Петрова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Аким Данилов Муравлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Наталья Свиридова Шишиморова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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