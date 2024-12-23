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Мария Никитина

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Мария Никитина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
118-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 348об-349
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Мария Никитина
Отец - Яблонских Никита Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Яблонских Ирина Николаева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Елизавета Тимофеева Каширина, крестьянка (с. Кужное, Матрёновская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Яков Иванов Токарев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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