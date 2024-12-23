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Соболев Павел Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Павел Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
115-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
15.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 347об-348
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 муж
Урожд. - Соболев Павел Иванов
Отец - Соболев Иван Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Соболева Мария Михайлова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анастасия Космина Ише???, крестьянская девица (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ефим Ильин Дербенёв, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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