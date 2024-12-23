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Илья Парфенов Немахов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Илья Парфенов Немахов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
112-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
12.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 346об-347
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Ольга Прокопиева
Отец - Кузницов Прокопий Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кузнецова Мария Парфенова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Григорьева Хорькова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Илья Парфенов Немахов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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