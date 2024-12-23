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Семён Михайлов Паршинцев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Семён Михайлов Паршинцев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
111-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
12.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 346об-347
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Ольга Митрофанова
Отец - Ширяев Митрофан Николаев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Елизавета Митрофанова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дарья Николаева Ширяева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Семён Михайлов Паршинцев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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