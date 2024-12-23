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Одьга Данилова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Одьга Данилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
106-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 345об-346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Одьга Данилова
Отец - Гнездилов Даниил Степанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Гнездилова Мария Фролова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ефим Федоров Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мария Яковлева Басова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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