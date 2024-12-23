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д Николаевки Григорий Григорьев Афонин

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
д Николаевки Григорий Григорьев Афонин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
104-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Дата крещения
06.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 345об-346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Елена Петрова
Отец - Калинчев Петр Стефанов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Калинчева Матрена Григорьева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Афиногенова Калинчева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - д Николаевки Григорий Григорьев Афонин, крестьянин собственник
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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