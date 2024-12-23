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Калинчева Матрена Григорьева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Калинчева Матрена Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
104-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 345об-346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Елена Петрова
Отец - Калинчев Петр Стефанов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Калинчева Матрена Григорьева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Афиногенова Калинчева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - д Николаевки Григорий Григорьев Афонин, крестьянин собственник
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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