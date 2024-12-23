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Кочергина Анисия Лукьянова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Кочергина Анисия Лукьянова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
103-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
05.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 345об-346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Елена Порфириева
Отец - Кочергин Порфирий Петров, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Кочергина Анисия Лукьянова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Марфа Гаврилова Легостаева, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Николай Ефимов Филатов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Свидетельство выдано 266236 28.06.66г где Дато рожд и крещ. числа ещё стоят 17, 18.;вступил в 1 брак 10.11.1927
Примечание / Дополнительно
Свидетельство выдано 266236 28.06.66г где Дато рожд и крещ. числа ещё стоят 17, 18.;вступил в 1 брак 10.11.1927
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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