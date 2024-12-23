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Халяев Яков Платонов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Халяев Яков Платонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
102-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
04.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 345об-346
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Елена Яковлева
Отец - Халяев Яков Платонов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Халяева Анна Алексеева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Николаевна Самохина, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Игнат Алексеев Халяев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Свидетельство выдано 19.11.39г
Примечание / Дополнительно
Свидетельство выдано 19.11.39г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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