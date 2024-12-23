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Травина Вера Ефимова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Травина Вера Ефимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
100-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 344об-345
Полная запись МК
Счёт родившихся: 55 муж
Урожд. - Травин Казьма Николаев
Отец - Травин Николай Яковлев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Травина Вера Ефимова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - ? Михайлов Яблонский, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мария Ефимова Любимова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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