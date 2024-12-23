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Конопкин Ефим Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Конопкин Ефим Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
99-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
03.07.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 344об-345
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Ольга Ефимова
Отец - Конопкин Ефим Васильев, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Конопкина Анна Герасимова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акулина Васильева Болдина, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Алексей Васильев Конопкин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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