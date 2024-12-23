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Даниил Козьмин Болдин

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Даниил Козьмин Болдин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
95-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
28.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 343об-344
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Феврония Иванова
Отец - Малыгин Иван Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Малыгина Марина Терентьева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Васильева Холяева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Даниил Козьмин Болдин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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