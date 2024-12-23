Феврония Иванова
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Феврония Иванова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 95-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.06.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Нас. пункт приписки
- д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 28.06.1907
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 343об-344
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Феврония Иванова
Отец - Малыгин Иван Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Малыгина Марина Терентьева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Васильева Холяева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Даниил Козьмин Болдин, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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