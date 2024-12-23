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Агрипина Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Агрипина Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
94-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 343об-344
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Агрипина Васильева
Отец - Муравлев Василий Данилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Муравлева Марфа Симионова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Федорова Григорьева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мест.псаломщик Павел Иванов Ермолаев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Примечание: Свидетельство выдано 21.03.41; 062760 03.07.68г
Примечание / Дополнительно
Свидетельство выдано 21.03.41; 062760 03.07.68г
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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