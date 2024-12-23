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Дербенёв Григорий Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дербенёв Григорий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
93-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 342об-343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Агриппина Григорьева
Отец - Дербенёв Григорий Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Дербенева Матрёна Ильина (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Илья Иванов Шехавцов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Мария Захарова Макашова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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