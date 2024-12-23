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Анна Антонова Годовикова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Анна Антонова Годовикова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
91-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
25.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 342об-343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Фомин Иоанн Спиридонов
Отец - Фомин Спиридон Федоров, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Фомина Матрена Георгиевна (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Анна Антонова Годовикова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Николай Георгиев Самохин, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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