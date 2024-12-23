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Фомина Мавра Ивановна

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Фомина Мавра Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
90-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
23.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 342об-343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Пелагея Георгиева
Отец - Фомин Георгий Ефимов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Фомина Мавра Ивановна (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Иванов Барбашов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евгения Ефимова Филатова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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