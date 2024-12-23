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Алексей Ефимов Захаров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Алексей Ефимов Захаров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
88-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Каверино
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
20.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 341об-342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Пелагея Николаева
Отец - Захаров Николай Ефимов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Захарова Матрена Васильева (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Алексей Ефимов Захаров, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Наталья Васильева, крестьянка (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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