Малыгина Фекла Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина Фекла Павлова

Малыгина Фекла Павлова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Малыгина Фекла Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
87-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
19.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 341об-342
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Малыгин Тихон Яковлев
Отец - Малыгин Яков Леонов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Малыгина Фекла Павлова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Евдокия Тихонова Самохина, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Николай Павлов Долгих, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.