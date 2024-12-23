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Дмитрий Митрофанов Стрельников

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Дмитрий Митрофанов Стрельников
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
83-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Шеховцов Федор Георгиев
Отец - Шеховцов Георгий Степанов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Шеховцова Феврония Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дмитрий Митрофанов Стрельников, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Фаина Иванова Димитриева, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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