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Петр Филипов Данилов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Петр Филипов Данилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
82-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
06.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Долгих Федор Иванов
Отец - Долгих Иван Павлов, крестьянин (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Долгих Александра Филипова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Александра Тихонова Самохина, крестьянка (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Петр Филипов Данилов, государственный крестьянин (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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