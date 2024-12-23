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Холяева Александра Тихонова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Холяева Александра Тихонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
80-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
05.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Холяев Митрофан Иванов
Отец - Холяев Иван Алексеев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Холяева Александра Тихонова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Вера Ивановна Немахова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Герасим Алексеев Халяев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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