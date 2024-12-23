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Ширяев Иоанн Георгиев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Ширяев Иоанн Георгиев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
79-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
04.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 340об-341
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Ширяев Иоанн Георгиев
Отец - Ширяев Георгий Прокопьев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Ширяева Любовь Ивановна (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Агафья Васильева Шеховцова, крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Георгий Васильевич Травин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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