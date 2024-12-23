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Матрена Сергиева Григорова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Матрена Сергиева Григорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
77-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.06.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата крещения
02.06.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 339об-340
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Пелагея Васильева
Отец - Трофимов Василий Сергеев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Мать - Трофимова Екатерина Онисимова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Григорий Григорьев Хорьков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Матрена Сергиева Григорова, крестьянка (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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